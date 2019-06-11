ضبط 35 سيارة في قطاع أكتوبر خلال 24 ساعة

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.



وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور، عن ضبط 20 سحب متنوع – 35 كلبش -15 نموزج 125- 10 تصالح فوري، وبلغ الإجمالي 95 مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 2 أسطوانة غاز – 50 كرسي – 3 ترابيزة - 8 طقطوقة – شعلة - 2 عربة فول – 4 غرزة شاي – ماكينة استريتش - 7 استاند حديد – 12 ترابيزة بلاستيك –2 شمسية –2 شعلة – تروسيكل – 2 ماكينة لف سندوتشات – 3 برميل بلاستيك – 3 تاندة عشوائية- 30 قمامة وبلغ الإجمالي 120حالة تعديات على الطريق العام.



وبالعرض على اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

