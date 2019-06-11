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ضبط 30 شخصا مشتبه بهم في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:59 ص
ضبط 30 شخصا مشتبه بهم في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم
قوات الأمن
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 3 خيال وجمال – 30 حالة اشتباة – 10 جزئي – 5غرامات- 2 بائع متجول- دراجة بخارية، وبلغ الإجمالي 51 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 85 كرسى- 11 استاند – 3 فاترينة –40 ترابيزة – 3 ثلاجة – 5 شمسية – 3 غرزة شاي – 15 قلب شيشه – 35 سلاسل واتاد، وبلغ الإجمالي 210 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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