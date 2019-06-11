أمين الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية ويكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون لـ100 جنيه.. و"الزراعة" تزف بشرى سارة تسعد المصريين

كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن السبب الرئيسي لأزمة ارتفاع أسعار الليمون، والذي وصل سعره في بعض المناطق إلى ما يقارب 100 جنيه للكيلو، حيث أرجع ذلك إلى كثرة الطلب عليه من قبل الأغنياء وأولاد الذوات بحسب وصفه، الذين لا تخلو بيوتهم من الليمون صيفًا وشتاء، ويشترونه بأعلى سعر مهما كان الثمن، وهو ما استغله التجار في رفع سعره خلال الأيام الماضية على الغني والفقير.





وأوضح في بيان، أن أزمة ارتفاع الأسعار مفتعلة من قبل أولاد الذوات والتجار معًا، وأن الأسعار الحالية لليمون تجاوزت الحد الطبيعي بسب استغلال مناسبة عيد الفطر، وعدم جمع أغلب المزارعين للمحصول حتى الآن.





وقال الأمين العام للفلاحين، فى تصريحات اليوم الأحد، إن الارتفاع الجنوني في أسعار محصول الليمون، يرجع إلى عدة أسباب أهمها التغيرات المناخية.





وأشار إلى أن تغير المناخ جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، وتابع: "محافظة البحيرة هي المحافظة الأكثر إنتاجا للمحصول على مستوى الجمهورية، ويطلق عليها "بورصة الليمون"، حيث إن المزارعين تكبدوا خسائر ببعض الزراعات ما تسبب في ارتفاع الأسعار، متوقعا انتهاء الأزمة قريبا بعد طرح صنف "السلطاني" بالأسواق المحلية، ما يترتب عليه انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%".





وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الليمون في الأسواق، يرجع إلى انخفاض حجم الإنتاج مع دخول الموسم الجديد وزيادة الطلب على شراء الليمون مما أدى لقلة المعروض في الأسواق، بالإضافة لتزامن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.





وشدد القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، الاثنين، أن سعر الليمون سينخفض خلال 7 لـ 10 أيام.





وأوضح أن هناك آليات للتصدي لارتفاع سلع المحاصيل الزراعية أبرزها الطماطم والليمون والبطاطس، وجار اتخاذ كافة التدابير للتصدي لارتفاع الأسعار، من بينها دعم صغار المزارعين.





من جهته، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن انخفضت اليوم إلى 50% بجميع أنحاء الجمهورية، ويباع كيلو الليمون في المزارع بـ20 جنيهًا، وفي الأسواق 40 جنيهًا، بعد موجة الارتفاع الشديد في الأسعار حتى أمس.





وأوضح أبوصدام، في بيان، اليوم، أن الانخفاض الشديد سببه الحملات المفاجئة للأجهزة الرقابية لضبط الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء وتهافت مزارعي الليمون على جنيه طمعا في الربح ما أدى لزيادة المعروض مجبرا التجار على خفض الأسعار خوفا من تلف الثمار.





وأضاف أنه يتوقع توالي الانخفاض يصل كيلو الليمون لسعره الطبيعي (7 جنيهات للكيلو) خلال أيام قليلة، معربًا عن دهشته من غياب أخبار أخطر عدو في مصر الآن للزراعة والمزارعين وهي الدودة الفتاكة (دودة الحشد) بعد ارتفاع وانشغال الوزارة بتبرير الارتفاع، لافتًا أن دودة الحشد الخريفية لن تتأثر .​