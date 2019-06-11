جولدن ستيت يهزم تورونتو ويجدد آماله في التتويج بالدوري الأمريكي لكرة السلة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:48 ص
أحمد عصام
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نجح فريق جولدن ستيت واريوز في الفوز على منافسه تورونتو رابتورز في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة.
وبهذة النتيجة يتقدم فريق تورونتو رابتورز بثلاثة مباريات مقابل مباراتين لفريق جولدن ستيت واريوز، ويتبقى مباراة واحدة في السلسلة حتى الآن.
ويحتاج فريق جولدن ستيت للفوز في المباراة المقبلة في السلسلة من أجل تحقيق التعادل في المباريات، بينما يحتاج فريق تورونتو للفوز للتويج وحسم بطولة الدوري الأمريكي لهذا الموسم.
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