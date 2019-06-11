خبير حقوقي: قطر تمارس جرائم ترتقي إلى العبودية والإتجار بالبشر
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:44 ص
نعيم يوسف
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قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن التقرير الاستقصائي حول استغلال العمال المحاصرين في قطر صادم، وكشف عن جانب واحد فقط، وهي العمالة النيبالية، ولكن هناك العديد من العمالة من دول أخرى.
ولفت "البدوي"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن هذه العمالة لم يتوفر لها الحد الأدنى من الخدمات التي تعينهم على أداء عملهم في ظل الظروف الجوية شديدة الحرارة، وبعض العمال لا يستطيعون التواصل مع أهلهم لمدة 8 أشهر.
وشدد المحامي والخبير الحقوقي، على أن قطر عندما كانت تواجه بهذه الانتقادات كانت تأخذ بعض المصورين إلى بعض الأماكن المرتب لها، مشددًا على أن دولة قطر تمارس جرائم ترتقي إلى جرائم العبودية والاتجار بالبشر.
ولفت "البدوي"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن هذه العمالة لم يتوفر لها الحد الأدنى من الخدمات التي تعينهم على أداء عملهم في ظل الظروف الجوية شديدة الحرارة، وبعض العمال لا يستطيعون التواصل مع أهلهم لمدة 8 أشهر.
وشدد المحامي والخبير الحقوقي، على أن قطر عندما كانت تواجه بهذه الانتقادات كانت تأخذ بعض المصورين إلى بعض الأماكن المرتب لها، مشددًا على أن دولة قطر تمارس جرائم ترتقي إلى جرائم العبودية والاتجار بالبشر.
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