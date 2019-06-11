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بشرى سارة للمصريين.. "الأوقاف" تُعلن قرض حسن بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة (تعرف على الشروط)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:36 ص
بشرى سارة للمصريين.. الأوقاف تُعلن قرض حسن بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة (تعرف على الشروط)
وزارة الأوقاف
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أتاحت وزارة الأوقاف المصرية، في مفاجأة سارة، قروض حسنة دون فوائد لجميع العاملين بالدولة، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون البر بالأوقاف عبدالحكيم بهجات، أن الوزارة سوف تمنح العاملين قروضاً ميسرة دون أي فوائد بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

قرض حسن بدون فوائد
وأضاف بهجات، في تصريحات صحفية، أن القروض تكون لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر ، حيث أنه يوجد وديعه باسم وزارة الأوقاف في بنك مصر وأنه سوف يتم تحديد المبلغ الذي يتم صرفه لصاحب القرض.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبر بالأوقاف إلى أن القرض سوف يتم تسديده على خمس سنوات بخصم ربع الراتب الشهري من العميل، ومن أهم الشروط للحصول على القرض

- أن يتم تحويل الراتب على بنك مصر لغير العاملين بالأوقاف.
- أن يكون قد مر على تعين العميل ثلاث سنوات.
- الحصول على هذا القرض اثناء الخدمة وإحضار مفردات المرتب وصورة الرقم القومي.
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