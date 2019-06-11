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مانشستر يونايتد يحدد بديل بوجبا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:36 ص
مانشستر يونايتد يحدد بديل بوجبا
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد بدأ بالفعل في البحث عن بدلاء محتملين لتعويض رحيل الفرنسي بول بوجبا المتوقع رحيله عن صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت صحيفة ستاندرد البريطانية بأن مانشستر يونايتد وضع كلا من كريستيان إيركسن نجم توتنهام ويوري تيليمانس نجم ليستر سيتي ضمن أهدافهم هذا الصيف ترقبا لرحيل بوجبا.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشكوك تحوم حول استمرار بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، حيث أنه يعد هدفاً أساسياً للفرنسي زين الدي زيدان المدير الفني لريال مدريد من أجل تعزيز خط وسط الفريق.

 

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