رقم مشاهدات خيالي تحققه أغنية محمد عساف على "يوتيوب"!
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:55 ص
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احتفل عشاق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحقيق أغنيته "مكانك خالي"، 100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
واحتفل الفنان عساف أيضا مع جمهوره بهذا الانجاز الجماهيري الكبير، الذي حققته أغنيته حيث تجاوز عدد مشاهديها 100 مليون شخص.
وشكر المغني الموهوب متابعي أغنياته وأخباره الفنية في "فيسبوك" و"إنستجرام" على دعمهم له، وكتب عبارة "100 مليون مكانك خالي" ونشرها في الإنترنت.
أغنية "مكانك خالي" من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.
كما لاقت أغنية عساف الجديدة، "بصراحة" وهي باللهجة العراقية، التي أطقها منذ أيام، إعجابا كبيرا وتجاوز عدد مشاهداتها 3.5 مليون شخص في 4 أيام، وهذه الأغنية أيضا من كلمات رامي عبود وألحان علي صابر.
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