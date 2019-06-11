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بعد توقفها 13 عاما.. آلاف الشابات يتقدمن لأداء الخدمة العسكرية في المغرب

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:26 ص
بعد توقفها 13 عاما.. آلاف الشابات يتقدمن لأداء الخدمة العسكرية في المغرب
أداء الخدمة العسكرية
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، رغبة آلاف الشابات المغربيات، في أداء الخدمة العسكرية، والتي من المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بها، بعدما ألغيت منذ 2006، في الخريف المقبل.

وأضافت في بيان لها، الاثنين: "13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وجاء إجمالي المسجلين من الجنسين 133.820 شخصُا، ومدة الخدمة 12 شهرًا، وتشمل الشباب بين 19 و25 عامًا، وفقًا لبيان الداخلية المغربية.

وتقرر أن تضم الدفعة الأولى 10 آلاف مجند لهذه السنة، على أن يتم رفع العدد في السنة المقبلة إلى 15 ألفًا.

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