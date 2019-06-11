بتجهيزات عالمية.. ملاعب مصر جاهزة لاحتضان أمم إفريقيا 2019 "فيديو"

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العرس الكروي أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقام برنامج "ستاد إفريقيا" بعرض مشاهد من التجهيزات النهائية للملاعب المضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وشرح الفيديو الذى تم إذاعته عبر فضائية "ON Sport"، التجهيزات النهائية لاستاد القاهرة الدولي وهو الملعب الذي ستقام عليه مباراة الافتتاح والمباراة النهائية، بالإضافة لاستضافته المجموعة الأولى والتي يتواجد بها المنتخب المصري، وأيضا استاد الدفاع الجوى، ملعب المجموعة الثالثة .

وشهد الفيديو أيضا عرض التجهزيات النهائية لاستاد الإسكندرية، ملعب المجموعة الثانية واستاد الإسماعيلية، ملعب المجموعة السادسة واستاد السويس، ملعب المجموعة الخامسة.

وظهرت الملاعب بشكل رائع ينذر ببطولة ناجحة كما حدث في نسخة 2006.