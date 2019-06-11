معلومات وأسرار مهمة عن سمكة "محمد صلاح" التي يبلغ سعر الكيلو 500 جنيه

تداول العديد من النشطاء صورة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وهو يحمل سمكة تمكن من اصطيادها خلال فترة إجازته التي يتمتع بها قبل انضمامه للمنتخب المصري من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





سمكة محمد صلاح

والجدير بالذكر أن هذه السمكة الكبيرة تسمى "سمكة الحصان" أو سمكة اللمبوكة، وأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قد نشرت معلومات هامة عن تلك السمكة التي اصطادها "محمد صلاح".





وسمكة الحصان تعيش تحت سطحية معينة وتستوطن في المحيطات والمناطق المدارية والبحار بنسبة أق من عمق 85 مترًا، ولها أهمية كبيرة حيث عليها إقبال.





ويبلغ سعر البيع 100 جنيه قديمًا ولكنه لكثرة الطلب عليها قفز سعر الكيلو إلى 500 جنيه، وبنما يُباع سعر كيلو المجفف منها حسب سعر كل دولة.