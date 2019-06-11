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نقيب الممثلين: شائعة وفاة عزت أبو عوف سخيفة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:17 ص
نقيب الممثلين: شائعة وفاة عزت أبو عوف سخيفة
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عبر الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، عن استيائه الشديد إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا أنها مجرد شائعة سخيفة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه يتواجد بالفعل داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات ويخضع لإشراف طبي. 

وطالب نقيب الممثلين الجمهور والمتابعين لحالة الفنان الكبير بالدعاء له.



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