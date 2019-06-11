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موعد مباراة فرنسا ضد أندورا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بث مباشر (BEIN SPORT)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:03 ص
موعد مباراة فرنسا ضد أندورا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بث مباشر (BEIN SPORT)
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أحمد عصام
 
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يستضيف منتخب أندورا، منافسه منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء 11 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة 8:45 مساءً، في إطار منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.


ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب أندورا في المركز السادس بدون رصيد من النقاط.


وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة منتخبه بلاده لتصفيات اليورو المقبل، وجاءت القائمة كالتالي :-


حراسة المرمى : آريولا – ليكومت – مايغنان – لوريس.

خط الدفاع : لوكاس دين – دوبوا – لينغليت – فيرلاند مندي – بافارد – اومتيتي – فاران – زوما.

خط الوسط : كانتي – ماتويدي – ندومبيلي – بوجبا – سيسوكو – ليمار.

خط الهجوم : وسام بن يدر – كومان – اوليفه جيرو – جريزمان – مبابي – توفيان.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب فرنسا، مع منتخب أندورا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الفجر الرياضي.

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