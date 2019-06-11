موعد مباراة فرنسا ضد أندورا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بث مباشر (BEIN SPORT)

يستضيف منتخب أندورا، منافسه منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء 11 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة 8:45 مساءً، في إطار منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.





ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب أندورا في المركز السادس بدون رصيد من النقاط.





وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة منتخبه بلاده لتصفيات اليورو المقبل، وجاءت القائمة كالتالي :-





حراسة المرمى : آريولا – ليكومت – مايغنان – لوريس.

خط الدفاع : لوكاس دين – دوبوا – لينغليت – فيرلاند مندي – بافارد – اومتيتي – فاران – زوما.

خط الوسط : كانتي – ماتويدي – ندومبيلي – بوجبا – سيسوكو – ليمار.

خط الهجوم : وسام بن يدر – كومان – اوليفه جيرو – جريزمان – مبابي – توفيان.





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