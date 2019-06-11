ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل حصول يمني على 4 ملايين دولار تعويضا بسبب "بن لادن"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:03 ص
تفاصيل حصول يمني على 4 ملايين دولار تعويضا بسبب بن لادن
أوباما وبن لادن
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية بمنح رجل يمنى المولد تعويضا قدره 4.7 ​​مليون دولار، بعد أن تعرض للضرب والتنمر من قبل زميل فى العمل كان قد وصفه مرارا بأنه "بن لادن" و"إرهابى".

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن أسامة صالح كان يحصل على  حوالى 7 دولارات فى الساعة كعامل بالمخزن فى متجر ملابس "بريتى غيرل" للسيدات فى حى نيكربروكر إيف في بروكلين بمدينة نيويورك، لكنه أصبح مليونيرا لأن رؤساءه لم يفعلوا شيئا لوقف التعصب والإشارات إلى مناداته بـ"أسامة بن لادن"، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال صالح البالغ من العمر 27 عاما لصحيفة "نيويورك ديلى نيوز" بعد صدور حكم الجمعة فى محكمة بروكلين الفدرالية: "الوصف بأننى إرهابى وبن لادن هو بمثابة إهانة لى ولعملى".

والشخص الذى اعتاد على إيذاء صالح يدعى جيمس روبنسون، وهو حارس أمن فى المتجر كان يعلن أنه يكره العرب، ويقول إنهم "قذرون"، وأن صالح يجب أن يعود إلى اليمن.

وأقر روبنسون بأنه مذنب بالاعتداء على صالح فى مخزن الطابق السفلى، مما أسفر عن إحداث كسور به.

ويدعى صالح أنه لا يزال يعانى من مشاكل فى السمع وصعوبة فى المضغ والأكل، نتيجة الضربة القاسية التى تعرض لها من زميله.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية