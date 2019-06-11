جماهير العين " تبكي حزناً " على التفريط في الشحات

انتهى موسم 2018 – 2019 في الكرة الإماراتية وبدأت مرحلة جديدة من أجل تدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل الظهور بصورة مشرفة الموسم المقبل.





ونجح نادي الشارقة في الفوز بلقب دوري الخليج العربي في الوقت الذي توج فيه فريق نادي شباب الاهلي بكأس رئيس الإمارات وكأس الخليج العربي للمحترفين.



