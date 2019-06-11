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موجة حارة وتحذيرات من اتساع رقعة حرائق الغابات وزيادة الجفاف في النمسا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:00 ص
موجة حارة وتحذيرات من اتساع رقعة حرائق الغابات وزيادة الجفاف في النمسا
حرائق ضخمة - صورة أرشيفية
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تتعرض النمسا لموجة من الطقس الحار والتى من المتوقع أن تبلغ ذروتها، يوم الجمعة المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة قرابة 40 درجة مئوية وهو طقس غير معتاد فى النمسا ودول وسط أوروبا والتى تتسم بانخفاض درجات الحرارة فى أغلب شهور العام.

وقالت مصادر إعلامية فى فيينا، الاثنين إن خبراء الطقس حذروا من أن ظاهرة تغير المناخ آخذ فى التوسع ، لافتين إلى تنامى موجات الحر فى أوروبا الوسطى.

وأشارت المصادر إلى أن خبراء الطقس حذروا بالفعل من أنه يجب على الأطفال وكبار السن والمرضى الخروج بأقل قدر ممكن خلال موجات الحر.

ونوهت المصادر الى زيادة المخاوف من حرائق الغابات ، مشيرة إلى وجود خطر كبير يهدد الزراعة بسبب الجفاف.

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