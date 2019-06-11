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رئيس وزراء اليابان يزور إيران الأيام المقبلة ويعتزم لقاء خامنئي وروحانى

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:57 ص
رئيس وزراء اليابان يزور إيران الأيام المقبلة ويعتزم لقاء خامنئي وروحانى
رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبى سيزور إيران خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو حزيران وسيجرى محادثات مع الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى ومع الرئيس حسن روحاني.

وصرح سوجا أيضا خلال مؤتمر صحفى بأن آبى تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق اليوم حيث تناولا الملف الإيرانى ضمن موضوعات أخرى، وأضاف أن آبى سيكون أول رئيس وزراء يابانى يزور إيران منذ 41 عاما.

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