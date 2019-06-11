محمد عواد يكشف كواليس أزمته مع جهاز المنتخب بعد استبعاده من الكان
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:55 ص
الفجر الرياضي
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أكد محمد عواد
حارس مرمى الاسماعيلي أن علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر انتهت تماما متمنيا
له وللجهاز الفني للمنتخب المصري التوفيق في الفترة المقبلة.
وقال عواد في تصريحات
لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أحمد ناجي
لم يتحدث معي بعد تصريحاتي، الآن هو وقت الدعم والمساندة للمنتخب والجهاز الفني".
متابعًا
"حزين من التعامل الذي تعرضت له، علاقتي بأحمد ناجي انتهت تمامًا وأغلقت هذا الموضوع".
وأستكمل عواد
"ما كتبته كان وقت عصبية، كنت أريد إيصال رسالة معينة للجماهير وأعتقد انها وصلت
بالفعل، لم اسافر موسم خارج البلاد من أجل استبعادي من القائمة الأولية لمنتخب مصر".
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