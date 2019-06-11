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عبد الفتاح آدم يشعل الصراع مجدداً بين العميد والعالمي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:28 ص
عبد الفتاح آدم يشعل الصراع مجدداً بين العميد والعالمي
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محمد أيمن
 
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تستعد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة لتوجيه ضربة قوية لفريق نادي النصر بخصوص خطف عبد الفتاح آدم نجم التعاون والحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وتقدم الاتحاد خطوة على النصر في سباق الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة للمنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.


وعرضت الإدارة مبلغ 18 مليون ريال سعودي للتعاون من أجل خطف آدم مع راتب سنوي يقدر بمبلغ 5 ملايين ريال يحصل عليها اللاعب.


وفيما يخص رغبة اللاعب فقد أبدى لبعض المقربين منه وأصدقاءه أنه يرغب في الانضمام إلى الاتحاد نظراً للشعبية الجارفة التي يتوفر عليها وفرصته للمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي.

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