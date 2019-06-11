عبد الفتاح آدم يشعل الصراع مجدداً بين العميد والعالمي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:28 ص
محمد أيمن
Advertisements
Advertisements
تستعد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة لتوجيه ضربة قوية لفريق نادي النصر بخصوص خطف عبد الفتاح آدم نجم التعاون والحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وتقدم الاتحاد خطوة على النصر في سباق الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة للمنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.
وعرضت الإدارة مبلغ 18 مليون ريال سعودي للتعاون من أجل خطف آدم مع راتب سنوي يقدر بمبلغ 5 ملايين ريال يحصل عليها اللاعب.
وفيما يخص رغبة اللاعب فقد أبدى لبعض المقربين منه وأصدقاءه أنه يرغب في الانضمام إلى الاتحاد نظراً للشعبية الجارفة التي يتوفر عليها وفرصته للمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي.
Advertisements
المزيد عن: كورة عبد الفتاح ادم رياضة النصر الاتحاد أخبار الرياضة
- قاهر بوفون يقترب من مزاملة "النني" في أرسنال
- آرسنال يخطط لخطف "هنري الجديد"
- موناكو يرفض التفريط في "مبابي" لـ"آرسنال"
- ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع نجم روما
- أهم أخبار في ريال مدريد اليوم الخميس.. هل تتم صفقتي القرن؟ وزيدان يقتل برشلونة
- الاتحاد يزاحم النصر على ثنائي الاتفاق والتعاون
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحصل على صفقته الكبري والكشف عن تفاصيل عرض الريال الضخم لمبابي
- العميد يغري عبد الفتاح آدم لرفض عروض النصر والهلال
- أهم أخبار اتحاد جدة اليوم
- المنافسة تشتعل بين قطبي جدة