ثلاثي ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن اهتمام يوفنتوس بالعديد من لاعبي ريال مدريد لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من عدد لاعبيه من خلال السماح لهم بالرحيل على رأسهم كلا من مارسيلو ورودريجيز وإيسكو والمهتم يوفنتوس بهم في الفترة الحالية.





وأشارت المجلة الفرنسية إلى رغبة ريال مدريد في الإستغناء عن العديد من اللاعبين بالإضافة إلى سعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه، حيث من المتوقع أن يكون ساري المدير المقبل للفريق وأنه سيلقي نظرة على اللاعبين الذين تم ذكرهم سابقًا.





وذكرت المجلة الفرنسية أن يوفنتوس يطمح في الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي ينتظرونه منذ 23 عامًا لهذا لن يكون هناك أفضل من جلب اللاعبين الذين فازوا بأكثر من بطولة مع ريال مدريد.