عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:15 ص
يارا أحمد
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أنهى الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.
وقدم "الهضبة" خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره منها: "الليلة، خلينا لوحدينا، ميال، يتعلموا، دا لو اتساب، قمرين"، وغيرها من الأغاني.
يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية "مقدرش عالنسيان"- والذي تم طرحها الإثنين 8 أبريل- عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت 7,532,453 مشاهدة، وهي كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج "ناي".
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