ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:15 ص
عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

أنهى الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.


وقدم "الهضبة" خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره منها: "الليلة، خلينا لوحدينا، ميال، يتعلموا، دا لو اتساب، قمرين"، وغيرها من الأغاني.


يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية "مقدرش عالنسيان"- والذي تم طرحها الإثنين 8 أبريل- عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت 7,532,453 مشاهدة، وهي كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج "ناي".

عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)
عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)
عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية