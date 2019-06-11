عمرو دياب يختتم حفل جدة وسط الآلاف من جمهوره السعودي (صور)

أنهى الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.





وقدم "الهضبة" خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره منها: "الليلة، خلينا لوحدينا، ميال، يتعلموا، دا لو اتساب، قمرين"، وغيرها من الأغاني.



