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ممثلة شهيرة تشعل شواطئ بيروت بجمالها!

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:43 ص
ممثلة شهيرة تشعل شواطئ بيروت بجمالها!
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شاركت النجمة هبة نور جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صورًا من إجازتها على أحد شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت، بعد موسم شهد عودتها الى الدراما التلفزيونية.

ونشرت نور الصور في حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، معلقة بقولها: "إذا أسعدت نفسك أسعدت من حولك ليس عليك إلا أن ترى الحاضر هو أفضل أيامك".

وأطلت بملابس البحر السوداء وثوبًا شفافًا أبيض، حرصت من خلاله وعبر طريقة إلتقاط الصور، على الحفاظ على عدم الجرأة الزائدة في الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، أكدت حسنها الطبيعي وبشرتها الناعمة، إذ أطلت من دون مكياج ومساحيق تجميل.



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