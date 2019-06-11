ممثلة شهيرة تشعل شواطئ بيروت بجمالها!

شاركت النجمة هبة نور جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صورًا من إجازتها على أحد شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت، بعد موسم شهد عودتها الى الدراما التلفزيونية.





ونشرت نور الصور في حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، معلقة بقولها: "إذا أسعدت نفسك أسعدت من حولك ليس عليك إلا أن ترى الحاضر هو أفضل أيامك".



