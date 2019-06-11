ممثلة شهيرة تشعل شواطئ بيروت بجمالها!
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:43 ص
Advertisements
Advertisements
شاركت النجمة هبة نور جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صورًا من إجازتها على أحد شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت، بعد موسم شهد عودتها الى الدراما التلفزيونية.
ونشرت نور الصور في حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، معلقة بقولها: "إذا أسعدت نفسك أسعدت من حولك ليس عليك إلا أن ترى الحاضر هو أفضل أيامك".
وأطلت بملابس البحر السوداء وثوبًا شفافًا أبيض، حرصت من خلاله وعبر طريقة إلتقاط الصور، على الحفاظ على عدم الجرأة الزائدة في الإطلالة.
ومن الناحية الجمالية، أكدت حسنها الطبيعي وبشرتها الناعمة، إذ أطلت من دون مكياج ومساحيق تجميل.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- زوجة وائل جسار وابنته تشعلان الـ"انستجرام" بجمالهما (صورة)
- شقيقة أمير كرارة تشعل مواقع التواصل بجمالها (صورة)
- إليسا بإطلالة ساحرة على شواطئ بيروت (صور)
- جرحى إثر انهيار أرضية ملهى ليلي بجزيرة إسبانية
- دومينيك حوراني تستمتع بجمال الطبيعة على شواطئ نهر النيل (صور)
- الراقصة "جوهرة" تشعل شواطئ مارينا احتفالًا بعيد الفطر.. وسارة سلامة في الكواليس (صور)
- البرازيلية "لوردينا" تشعل شواطئ "مارينا" بوصلات رقص مثيرة (صور)