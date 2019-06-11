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عاجل.. "التموين" تعلن خبر سار للأسر المصرية.. زيادة الدعم على البطاقات لهذه الفئات

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:40 ص
عاجل.. التموين تعلن خبر سار للأسر المصرية.. زيادة الدعم على البطاقات لهذه الفئات
البطقات التموينية
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خططت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الوزير علي مصيلحي، خلال الفترة الماضية، لوصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا، وحذف الفئات التي لا تستحق الدعم، وتم تنفيذ هذه الخطة على 3 مراحل.

وتهدف هذه الخطة إلى وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا وزيادة قيمة الدعم التمويني لهم.

وأعلنت الوازرة، أنه من بداية يوليو القادم سيتم زيادة الدعم، وإضافة المواليد من الفترة ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥، الذي بلغ عددهم ٦ ملايين مولود، وزيادة الدعم للفئات التالية:

- ذوي المعاش الذي لا يتعدى مبلغ ٢٠٠٠ جنيه.
- أصحاب معاشات تكافل وكرامة والأرامل.
- زيادة الدعم للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، لمن يتقاضى أقل من ٢٥٠٠ جنيه.
- المرأة المعيلة للقصر وذوي الاحتياجات الخاصة.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- العمالة المؤقتة.

وأكدت وزارة التموين في تصريحات سابقة، إدخال هذه الفئات في منظومة الدعم الجديدة، مشيرة إلى ضرورة الذهاب إلى مديريات التموين، لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر  ٢٠١٨.

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