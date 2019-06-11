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ريال مدريد يتمسك بضم نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:38 ص
ريال مدريد يتمسك بضم نجم باريس سان جيرمان
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد مازال متمسكاً بأمال التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، أن ثنائي سان جيرمان، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، أكثر اللاعبين من الممكن أن يرحلوا عن صفوف الفريق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

 

وسردت الصحيفة، أن المشاكل التي يواجهها البرازيلي نيمار، بجانب الإصابات المتكررة، تمثل صداعًا كبيرًا لإدارة سان جيرمان، وأيضاً ما يحيط باللاعب البرازيلي، وخاصة تهمة الاغتصاب الموجهة له.

 

بينما مبابي يشعر بعدم التقدير من جانب النادي الفرنسي، مما يجعله يفكر في الرحيل.

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