عمرو دياب يوجه الشكر لتركي آل الشيخ خلال حفله بجدة (فيديو)





نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مقطع فيديو من حفل المطرب الهضبة عمرو دياب، في مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهر الهضبة خلال الفيديو وهو يوجه التحية لجمهور حفله، مؤكدًا أنه سعيد جدًا بوجوده في مدينة جدة.





ووجه الهضبة شكرًا لمن ساهم في إحيائه ثاني حفل له في المملكة العربية السعودية، مضيفًا: "أتوجه خاصة بالشكر لصديقي المستشار تركي أل الشيخ الذي أتاح لي هذه الفرصة".











