موعد مباراة ألمانيا ضد استونيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة بث مباشر (BEIN SPORT)

يلتقي منتخب ألمانيا، مع منتخب استوانيا اليوم الثلاثاء 11 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة 8:45 مساءً، في إطار منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.





وأعلن يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عن قائمة منتخبه لتلك المباراة، وجاءت كالتالي :-





حراسة المرمى: بيرند لينو، مانويل نوير وكيفن تراب.





خط الدفاع : ماتياس جينتر، مارسيل هالستينبيرج، جوناس هيكتور، ثيلو كيرير، لوكاس كلوستيرمان، نيكو شولز، نيكلاس ستارك، نيكلاس سولي وجوناثان تاه.





خط الوسط : جوليان براندت، جوليان دراكسلر، سيرجي جنابري، ليون جوريتسكا، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوشوا كيميتش.





خط الهجوم : ماركو رويس، ليروي ساني، تيمو فيرنر.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب ألمانيا، ضد منتخب استوانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب ألمانيا، مع منتخب استوانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عبر موقع الفجر الرياضي.