استعلم عن المقر الانتخابي لاختيار نقيب المهندسين في الغربية

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، القائمة الأولية للمرشحين علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وتضمنت 8 أسماء، وقدمت طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة.





هـنـــــــــا وننشر طريقة الإستعلام عن المقر الانتخابي، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبلة من





وكان قد أغلق باب الترشح يوم السبت 4 مايو الماضي، علي أن يتم إجراء الانتخابات، الجمعة المقبلة، وفى حال وجود إعادة على المقعد، يتم ذلك يوم الجمعة 21 يونيه 2019.





وشكلت النقابة لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات في النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق بالنقابة العامة.