ميدو: قادر على إعادة شيكابالا نجما للكرة المصرية من جديد





أبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفنى الجديد لفريق مصر المقاصة، استعداده للتعاقد مع شيكابالا فى أى فريق يدربه.

وأكد ميدو، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، أنه سيرى موقف شيكابالا مع الزمالك قبل تقديم عرض له، مؤكدا "سأجعله أفضل لاعب فى مصر مرة أخرى إن جاء مثلما حدث مع الإسماعيلى".





ومن المنتظر أن يعود شيكابالا لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع فريق أبولون اليوناني، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن موقفه مع الفريق في الموسم الجديد.