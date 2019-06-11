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صراع برتغالي على نجم ريال مدريد

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:52 ص
صراع برتغالي على نجم ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ​بورتو​ البرتغالي يطمح في الفوز بخدمات راؤول ​دي توماس نجم ريال مدريد والذي كان معارا إلى رايو فاليكانو​ لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

 

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن دي توماس سيشعل المنافسة بين ​بنفيكا​ وبورتو الذان يرغبان في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بينتو دا كوستا رئيس بورتو قد يستغل علاقاته الطيبة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لضم دي توماس على سبيل الإعارة مع إمكانية شراؤه.

 

يذكر أن دي توماس قدم مستوى رائع مع رايو فاليكانو الموسم الماضي ليعود لريال مدريد من جديد عقب انتهاء فترة إعارته.

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