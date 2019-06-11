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17 ورشة سينمائية روسية تشارك في المهرجان الدولي الفرنسي لأفلام الرسوم المتحركة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:44 ص
17 ورشة سينمائية روسية تشارك في المهرجان الدولي الفرنسي لأفلام الرسوم المتحركة
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تعرض أكبر الورشات السينمائية الروسية المتخصصة في إخراج أفلام الرسوم المتحركة "أفلام الكارتون"، في أكبر المهرجانات في مدينة أنسي الفرنسية.

وقال ناطق باسم جمعية السينما الروسية للرسوم المتحركة إن الجمعية تشارك في المهرجان الـ42 للرسوم المتحركة للمرة الثامنة وأضاف إن أفضل  الفنانين في مجال الرسوم المتحركة الذين يمثلون ما يزيد عن 70 بلدا يشاركون في المهرجان.

وصرحت المديرة التنفيذية للجمعية، إيرينا ماتوسوفا، بأن المشاركة الروسية في المهرجان بصفته أهم الأسواق لأفلام الرسوم المتحركة أمر بالغ الأهمية، من أجل الترويج لأعمال الفنانين الروس في بلدان أخرى. فالمهرجان هو مكان تعقد فيه صفقات مع منتجي الأفلام ومديري القنوات التلفزيونية.

وقالت، ماتوسوفا، إن لجنة التحكيم اختارت العام الجاري 6 أفلام روسية للرسوم المتحركة لعرضها في إطار برنامج المهرجان.

 ويتضمن برنامج أفلام الكارتون القصيرة فيلمي "5 دقائق قبل البحر" و" البطاطا الحية" من إخراج الفنانين الروسيين ، ليونيد شميلكوف و، ناتاليا ميرزويان. أما برنامج أفلام الكارتون للأطفال فأدرج فيه فيلم "القلب الطيب" من إخراج الفنانة الروسية ، يفغينيا جيركوفا.

وعلاوة على ذلك فهناك برنامج للأعمال الطلابية  حيث تعرض الأفلام الروسية أيضا.



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