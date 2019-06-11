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المنتخب القطري على موعد مع تمثيل مشرف في كوبا أمريكا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:32 ص
المنتخب القطري على موعد مع تمثيل مشرف في كوبا أمريكا
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محمد أيمن
 
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يتطلع المنتخب القطري إلى قطع خطوة هامة على طريق الإستعداد لبطولة كأس العالم التي ستقام في العام 2022 وذلك من خلال المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل 2019.


ونجح العنابي مؤخراً في ترك بصمة آسيوياً بعد أن توج بلقبه الاول في تاريخ بطولات كأس الأمم الآسيوية خلال النسخة التي أٌقيمت في الإمارات.


وكان المنتخب القطري قد بدأ خلال السنوات القليلة الماضية في الإعداد لمشروع جديد من أجل بناء جيل قادر على التتويج بألقاب آسيوية وهو ما تحقق مطلع العام الجاري.


ولم يعد أمام فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب ولاعبيه سوى إثبات جدارتهم خارج القارة الصفراء مثلما برهن على جدراته بالحصول على أمم آسيا.


وأوقعت قرعة كوبا أمريكا المنتخب القطري في مجموعة قوية للغاية مع باراجواي ومنتخب كولومبيا بالإضافة إلى التانجو الأرجنتيني بقيادة الساحر ليونيل ميسي.


ويعول المنتخب القطري كثيراً على عناصر الشباب التي ساعدته في الحصول على اللقب أمثال المعز علي وأكرم فريد من أجل تمثيل مشرف في الظهور الأول لهم بالكوبا.

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المزيد عن: كوبا امريكا قطر المنتخب القطري العنابي
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