المنتخب القطري على موعد مع تمثيل مشرف في كوبا أمريكا
يتطلع المنتخب القطري إلى قطع خطوة هامة على طريق الإستعداد لبطولة كأس العالم التي ستقام في العام 2022 وذلك من خلال المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل 2019.
ونجح العنابي مؤخراً في ترك بصمة آسيوياً بعد أن توج بلقبه الاول في تاريخ بطولات كأس الأمم الآسيوية خلال النسخة التي أٌقيمت في الإمارات.
وكان المنتخب القطري قد بدأ خلال السنوات القليلة الماضية في الإعداد لمشروع جديد من أجل بناء جيل قادر على التتويج بألقاب آسيوية وهو ما تحقق مطلع العام الجاري.
ولم يعد أمام فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب ولاعبيه سوى إثبات جدارتهم خارج القارة الصفراء مثلما برهن على جدراته بالحصول على أمم آسيا.
وأوقعت قرعة كوبا أمريكا المنتخب القطري في مجموعة قوية للغاية مع باراجواي ومنتخب كولومبيا بالإضافة إلى التانجو الأرجنتيني بقيادة الساحر ليونيل ميسي.
ويعول المنتخب القطري كثيراً على عناصر الشباب التي ساعدته في الحصول على اللقب أمثال المعز علي وأكرم فريد من أجل تمثيل مشرف في الظهور الأول لهم بالكوبا.
- خليجي 23 .. منتخب قطر يبحث عن فوزه الخامس على ملعب الكويت أمام اليمن
- قطر تهزم الصين وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23
- تعيين الكولومبي أوسوريو مديرا فنيا لمنتخب باراجواي
- كأس أسيا 2019.. إنجازات منتخب قطر وتاريخ مشاركاته وأبرز نجومه
- مدرب منتخب قطر يطلب من تشافي توقعات كوبا أمريكا
- سانشيز مديرا فنيا لمنتخب قطر حتي 2022
- سانشيز يعلن قائمة منتخب قطر المشاركة في كوبا أمريكا
- Copa Del America مشاهدة مباراة البرازيل Brazil بث مباشر (قطر والبرازيل) Now بلس اتش دي (كورة ستار Live HD)
- Sampa مشاهدة مباراة البرازيل وقطر اليوم الخميس 6-6-2019 بث مباشر (تابعوها الان)