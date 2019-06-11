المنتخب القطري على موعد مع تمثيل مشرف في كوبا أمريكا

يتطلع المنتخب القطري إلى قطع خطوة هامة على طريق الإستعداد لبطولة كأس العالم التي ستقام في العام 2022 وذلك من خلال المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل 2019.





ونجح العنابي مؤخراً في ترك بصمة آسيوياً بعد أن توج بلقبه الاول في تاريخ بطولات كأس الأمم الآسيوية خلال النسخة التي أٌقيمت في الإمارات.



