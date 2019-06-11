فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تفجر مفاجأة نارية حول لاعبي ليفربول
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:27 ص
محمد جمال
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قامت المشجعة التى إقتحمت ملعب واندا ميترو
بوليتانو بإسبانيا، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، كينسي ولاينسكي، بتصريحات صادمة
لجماهير الريدز.
وأكدت ولاينسكي إن لاعبان من فريق ليفربول
الإنجليزي قاموا بإرسال لها رسائل نصية، عقب المبارة، ورفضت المشجعة أن تقول أسمائهم
ولكن أشارت أن الأول أرسل لها رسالة رمز تعبيري عن "القلب" بينما الإخر بعث
لها رسالة، قائلاً بها "لقد رأيتك في الملعب.
ولكن قالت كينسي، في تصريحات لموقع"
روسيا اليوم "، لم أرد عليهم لأن لدي حبيبًا، وهو أفضل رجل أتمنى أن أتزوجه ذات
يومًا".
ويُذكر أن ليفربول توُج بلقب دوري أبطال
أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.
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