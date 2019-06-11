الوحدة الإماراتي يقترب من حسم صفقة إسبانية

إقتربت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي من حسم صفقة اللاعب الإسباني المميز كارليتوس الذي ينشط في نادي ليجيا وارسو البولندي.

وتسعى إدارة الفريق الإماراتي في الحصول على توقيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ونجحوا بالفعل في إنهاء شوط كبير من مع ناديه.

وسيكون كارليتوس بديلاً للبرازيلي روني فيرنانديز الذي خرج على سبيل الإعارة لخوض تجربة إحتراف جديدة مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الدولي الاسباني قد خاض مع فريقه في الدوري البولندي ستة وثلاثين مباراة ساهم خلالهم في إثنين وعشرين هدفاً بتسجيله ستة عشر وصناعته ستة آخرين.