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سعر الليمون اليوم الثلاثاء 2019-6-11 في محافظة بورسعيد

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:13 ص
سعر الليمون اليوم الثلاثاء 2019-6-11 في محافظة بورسعيد
أسعار الليمون اليوم
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الفجر | محافظات
 
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شهدت أسعار الليمون اليوم الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، 2019-6-11، ارتفاعا ملحوظة في الاسعار حيث وصل سعر الكيلو في المناطق الشعبية من 70 الي 8 جنيها، ووصل في المناطق الرقية من 90 الي 100 جنيه للكيلو.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الليمون جاء نتيجة فاصل العروة، وأن هذا يحدث كل عام لكن تأثيره بدا واضحًا خلال العام الجارى بشكل كبير، وأثر على الإنتاج فى ظل وجود زيادة فى الطلب، موضحًا أن هناك العديد من التجار قضوا إجازة العيد وأدى ذلك لـ"تعطيش السوق".

من ناحيتهم اشتكى تجار خضروات في سوق أكتوبر، من نقص محصول الليمون خلال الأسابيع الماضية، وعدم توافره لدى المزارعين حاليًا، مؤكدين إن مزارع الليمون لا تضخ إنتاجها في السوق المحلي لأنها تفضل التصدير بما يعود عليها بمكاسب أكبر، موضحًا أن السوق لا يوجد به الكميات التي كانت تتوافر خلال السنوات الماضية.
وعلي جانب أخر، أرجع حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، إلى سوء الأحوال الجوية خلال الأشهر السابقة، والذي تسبب في سقوط المحصول من على الأشجار بشكل مبكر في عدد من المناطق، وتلفه، فضلًا عن كثرة حلقات التداول بين المزارعين والتجار.
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