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شهدت أسعار الخضروات، اليوم الثلاثاء، 2019- 6- 11، في محافظة بورسعيد، ارتفاع في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 4 الي 6 جنيهات، والبسلة الخضراء من 10 الي 12 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 9 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

