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نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:06 ص
نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن
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أحمد شاكر
 
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أشاد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، بامكانيات عبد الله السعيد نجم فريقه.

وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: السعيد واحد من افضل اللاعبين في مصر، شخصية محترمه داخل وخارج الملعب، ويصنع الفارق دائما.

وتابع : اول مباراة له معنا لم نكن نعلم انه سينضم للفريق، عقب اعلان انضمامه تفاجئنا به متجه معنا لملعب المباراة فقولت له : "انت ايه اللي جابك".

 

وواصل نجم بيراميدز: ان سبب ابتعاده عن اللعب تحت قيادة حسام حسن مجرد "وجهة نظر"

 

واستكمل: حسام حسن اكد لي ان ابتعادي عن المشاركة وجهة نظر، على الرغم من انني شاركت مع مدربين اجانب لنفس الفريق وبشكل مستمر.

 

واردف : دائما أرى ان التقصير مني، ولكن تعجبت لاني كنت اسير بشكل جيد وفجأة وجدت نفسي خارج التشكيل.


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المزيد عن: كورة عبد الله بكري رياضة بيراميدز الدوري المصري أخبار الرياضة
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