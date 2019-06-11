نجم بيراميدز: السعيد من أفضل اللاعبين في مصر.. وهذا سر استبعادي من حسابات حسام حسن
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:06 ص
أحمد شاكر
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أشاد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، بامكانيات عبد الله السعيد نجم فريقه.
وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: السعيد واحد من افضل اللاعبين في مصر، شخصية محترمه داخل وخارج الملعب، ويصنع الفارق دائما.
وتابع : اول مباراة له معنا لم نكن نعلم انه سينضم للفريق، عقب اعلان انضمامه تفاجئنا به متجه معنا لملعب المباراة فقولت له : "انت ايه اللي جابك".
وواصل نجم
بيراميدز: ان سبب ابتعاده عن اللعب تحت قيادة حسام حسن مجرد "وجهة نظر"
واستكمل: حسام
حسن اكد لي ان ابتعادي عن المشاركة وجهة نظر، على الرغم من انني شاركت مع مدربين اجانب
لنفس الفريق وبشكل مستمر.
واردف : دائما
أرى ان التقصير مني، ولكن تعجبت لاني كنت اسير بشكل جيد وفجأة وجدت نفسي خارج التشكيل.
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