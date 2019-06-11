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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2019-6-11 في محافظة بورسعيد

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:06 ص
أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2019-6-11 في محافظة بورسعيد
أسعار الفاكهة اليوم
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الفجر | محافظات
 
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رصدت بوابة الفجر، اليوم الثلاثاء 2019- 6 -11، أسعار الفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة بورسعيد، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والعنب 10 جنيهات، والخوخ من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، واليوسفي بين 6 و8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والرمان بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 15 كيلو جنيه للواحدة، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات، والمشمش من 10 الي 15 جنيها حسب الحجم، والبرقوق من 12 الي 15 جنيها.
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