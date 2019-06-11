أسعار الليمون اليوم الثلاثاء 11-6-2019 في محافظة الإسماعيلية



وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الليمون جاء نتيجة فاصل العروة، وأن هذا يحدث كل عام لكن تأثيره بدا واضحًا خلال العام الجارى بشكل كبير، وأثر على الإنتاج فى ظل وجود زيادة فى الطلب، موضحًا أن هناك العديد من التجار قضوا إجازة العيد وأدى ذلك لـ"تعطيش السوق".



من ناحيتهم اشتكى تجار خضروات في سوق أكتوبر، من نقص محصول الليمون خلال الأسابيع الماضية، وعدم توافره لدى المزارعين حاليًا، مؤكدين إن مزارع الليمون لا تضخ إنتاجها في السوق المحلي لأنها تفضل التصدير بما يعود عليها بمكاسب أكبر، موضحًا أن السوق لا يوجد به الكميات التي كانت تتوافر خلال السنوات الماضية.



وعلي جانب أخر، أرجع حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، إلى سوء الأحوال الجوية خلال الأشهر السابقة، والذي تسبب في سقوط المحصول من على الأشجار بشكل مبكر في عدد من المناطق، وتلفه، فضلًا عن كثرة حلقات التداول بين المزارعين والتجار.



شهدت أسعار الليمون اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسماعيلية، 2019-6-11، ارتفاعا ملحوظة في الاسعار حيث وصل سعر الكيلو في المناطق الشعبية من 70 إلى 8 جنيهات، ووصل في المناطق الرقية من 90 الي 100 جنيه للكيلو.