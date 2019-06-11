ياسر جلال: ليس هناك تشابه بين "لمس أكتاف" و"رحيم"
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:14 ص
مريم الشريف
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نفى الفنان ياسر جلال، وجود تشابه بين شخصيته في مسلسل "لمس أكتاف"، حيث كان يجسد دور مصارع، وبين شخصيته فى مسلسل "رحيم" التي جسد خلالها دور مجرم، كما أنها مختلفة عن شخصيته فى "ظل الرئيس" والتى جسد خلالها دور ضابط.
وأضاف "جلال" خلال لقائه فى برنامج "كل يوم" مع الإعلامى وائل الابراشى على قناة "ON E"، قائلا: "الثلاث أعمال مختلفين تمامًا، حتى فى اللوك الخاص بشكلى، رغم انه تكرار شكلى أمر مشروع، لكن حبيت أغير".
وأشار إلى أن الجمهور يحب ثلاث أنواع من الأعمال الدرامية تتمثل فى الأكشن والكوميدي وأحيانا الرومانسي، لذلك قرر تقديم أعماله فى قالب أكشن.
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