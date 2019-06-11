نجم الفيصلي على رادار أهلي جدة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:39 ص
محمد أيمن
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إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السعودي من حسم صفقة الظهير الأيمن للفيصلي يزيد البكر وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي.
كما يسعى النادي الأهلي للحصول على خدمات ظهير أيمن من أجل مساعدة سعيد المولد في حالة غيابه للإصابة أو الإيقاف.
وبدأت إدارة الاهلي المفاوضات منذ نهاية الموسم الماضي لكن الأمور الإدذارية للغريق والتغييرات الجذرية المنتظر حدوثها في مجلس الإدارة أجلت المفاوضات.
ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد لمدة أربعة سنوات ينتهي بنهاية عام 2023 بمبلغ سبعة ملايين ريال سعودي وراتب يقدر ب146 ألف ريال.
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