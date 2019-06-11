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متحدث الوزراء: تطبيق برنامج جديد لطلاب كلية الطب في مصر

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:28 ص
متحدث الوزراء: تطبيق برنامج جديد لطلاب كلية الطب في مصر
المستشار نادر سعد
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نعيم يوسف
 
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة مهتمة بملف الصحة وملف التعليم، مؤكدَا أن رئيس الوزراء تلقى ملف من وزيرة الصحة حول الأطباء، بداية من تعليمهم.

وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه تم تغيير نظام الدراسة لتكون 5 سنوات دراسة وسنتين امتياز، بدلا من 6 سنوات دراسة وسنة واحدة امتياز.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق برنامج جديد وهو نظام "الساعات المعتمدة"، حيث يدرس طالب كلية الطب نفس المواد، ولكن في وقت أقل ولكن بنفس عدد الساعات المعتمدة ليس فقط من مصر بل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وهذا تطور هام حيث سيكون نظام الدراسة معتمد عالميا من هذا الاتحاد.

وشدد على أن الحكومة تعمل من خلال عدة محفزات على أن تكون مهنة الطب جاذبة، ولا يسافر الأطباء للخارج.
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