مدافع بيراميدز: تغيير الأجهزة الفنية أثر على مستوى الفريق

أكد عبد الله بكري مدافع نادي بيراميدز ان تغيير الاجهزة الفنية في الفريق أثر على مستوى اللاعبين.

وقال بكري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تغيير الأجهزة الفنية في بيراميدز أثر على مستوى الفريق بكل تأكيد".

وتابع "كنا نملك مدربا مميزا في بداية الموسم ورحل بعد 3 مباريات وتتابعت الأجهزة الفنية على الفريق".

وأستكمل بكري "لو كنت اشارك بانتظام لتم ضمي في صفوف المنتخب، ولكن عدم انضمامي للمنتخب طبيعي بسبب عدم مشاركتي بانتظام مع الفريق".