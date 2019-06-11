محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا "نص الليل" ويكتشف مفاجأة (فيديو وصور)

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شن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية زار خلالها مستشفى طلخا المركزى بمدينة طلخا للتأكد من حسن سير المنظومة الصحية وإنتظام الأطباء والعاملين بالعمل وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى والاستقبال للتعرف على الطبيعة العمل ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، وقرر تحويل طفل لمستشفى المنصورة الدولي أو الطوارئ لعمل الفحوصات الطبية والأشعة لعدم توافرها بالمستشفى، موجها بتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الدولي أو مستشفيات الجامعة ما دامت الحالة تستدعي ذلك، وتلاحظ للمحافظ عدم وجود طبيب قسم العناية بمستشفى طلخا المركزي وعدم تواجده بالنوبتجية الليلية، وطلب الاطلاع على دفاتر النوبتجية وانتظام حضورها.



وأكد المحافظ ضرورة إلتزام فرق التمريض والأطباء بالنوبتجيات وعدم التغيب مشيرا إلى أننا جميعا يجب أن نعمل على توفير الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والعمل على توفير احتياجاتهم وحسن استقبالهم، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير احتياجات المستشفيات.



كما تفقد المحافظ شوارع مدينة طلخا شملت طريق بلقاس وطريق المعاهدة وأسفل كوبري الجيش، وشارع مستشفى طلخا،موجها رئيس مركز ومدينة طلخا رفع كافة الاشغالات بنطاق المدينة والتي تعوق حركة السير بالشوارع وخاصة الرئيسية، وشدد على عدم عودتها للتراكم مرة أخرى لتيسير حركة المواطنين بالسيارات أو سيرا على الأقدام، وطالبه بزيادة أعداد صناديق جمع القمامة ووضعها فى أماكن التجميع وأن تكون ظاهرة للمواطنين حتى لا تتراكم بالشارع،وأن يتم رفعها أولا بأول حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.