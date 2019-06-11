ممثلة مصرية توجه رسالة إلى محمد صلاح
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:28 ص
أحمد عصام
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حرصت أمينة خليل الممثلة المصرية على توجيه
رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد إلتقاط صورة
شخصية مع نجم الريدز.
ونشرت أمينة الصورة مع محمد صلاح على صفحتها
الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتبت : "كان شرف ليا".
يذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يقضي عطلته
الصيفية في الجونة، وذلك قبل انضمامه إلى منتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة.
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