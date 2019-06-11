إنتر ميلان يوجه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إيطالية إسبانية رحيل أنطونيو بينتوس مدرب اللياقة البدنية في ريال مدريد الاسباني عن الملكي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بينتوس سيرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي للعمل تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.





وذكرت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن زيدان سمح لبينتوس بالرحيل من أجل الإنضمام إلى النيراتزوري.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بينتوس انضم إلى ريال مدريد في 2016 لكن عقب تولي لوبيتيجي قيادة الملكي فقد دوره وبعدها عمل تحت قيادة سولاري بطلب من اللاعبين.





وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن بينتوس وجه طلبًا صريحًا لزيدان الذي كان يعرف أساليب عمله عندما كان يعمل في يوفنتوس عندما كان زيزو لاعبًا.



