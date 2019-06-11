جمال بلماضي يرفض التطرق لقضية عضال الأخلاقية

رفض جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الاول لكرة القدم الحديث عن ما تردد بشأن تورط المدافع الدولي يوسف عطال في قضية أخلاقية.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الأثنين في مقر إقامة المنتخب بالعاصمة القطري الدوحة أنه لا يجد ما يقوله بخصوص قضية عطال الأخيرة.

وأضاف " اللاعبون تأقلموا جيداً مع الأجواء القطرية ولم يتفاجأوا بدرجة الحرارة العالية ما أسعدني كثيراً خاصةً أن التحضيرات يجب أن تنتهي قبل المشاركة في المعترك الأفريقي.





وواصل أن منتخب بوروندي منافس الجزائر في المباراة الودية يوم الثلاثاء منتخب مميز ولم يتلقى أهداف كثيرة ويمتاز بفاعلية كبيرة في الهجوم ومباراتنا ضده سوف تكون مفيدة للغاية.





وأنهى " رغم الموسم الضعيف الذي قدمه إسلام سليماني مع فريق نادي فنربخشة التركي وتم توجيه الدعوة له ضمن قائمة الثلاثة وعشرين لاعباً.