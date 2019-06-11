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ننشر صورة المتهمين بقتل شاب في السلام

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:21 ص
ننشر صورة المتهمين بقتل شاب في السلام
المتمون بقتل شاب في السلام
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سليم الهواري
 
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حصلت "الفجر" على صور المتهمين بقتل شاب فى مدينة السلام بعد، قتله

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم شرطة السلام ثان، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.

وجاء في مناظرة النيابة للجثة تبين أنها لشاب ثلاثيني، مصاب بعدة طعنات ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
ننشر صورة المتهمين بقتل شاب في السلام
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