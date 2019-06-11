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أمينة خليل عن صورتها مع محمد صلاح: "شرف ليا"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:15 ص
أمينة خليل عن صورتها مع محمد صلاح: شرف ليا
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شاركت الفنانة أمينة خليل، صورتها مع نجم المنتخب المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وعلق خليل، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "كان شرف ليا".

ولاقت الصورة ردود أفعال إيجابية، فيما شاركها الجمهور على نطاق واسع.


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