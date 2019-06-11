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بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:12 ص
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
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علاء خليف
 
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زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إستاد القاهرة الدولي مسساء اليوم لمتابعة الأعمال الجارية في الملعب الذي يحتضن افتتاح كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر ٢٠١٩، يوم ٢١ يونيو الجاري بين منتخبي مصر وزيمبابوي.


وتأكد رئيس الوزراء ووزير الرياضة من أن الأعمال تجري على قدم وساق في الملعب حيث تم الانتهاء من نسبة ٩٩٪؜ من مختلف الأعمال وباتت هناك بعض الأمور البسيطة سيتم الانتهاء منها خلال ساعات لاستضافة الافتتاح.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة صباحا مع المسئولين لمتابعة تجهيزات البطولة وأمر بأن تقدم مصر أعظم بطولة في تاريخ القارة السمراء واحتضان الأخوة الأفارقة.

بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة
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