"Aladdin" يتراجع في شباك التذاكر الأمريكية!
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:57 ص
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تراجع من المركز الثاني إلى الثالث في شباك التذاكر الأمريكية فيلم ديزني الشهير "Aladdin" مكتفيا في أسبوع عرضه الثالث بإيرادات وصلت إلى 24 مليون دولار أمريكي، ليصبح مجموع ما حققة حتى اليوم 232 مليون دولار في أمريكا فقط.
كان الفيلم استطاع أن يحقق إيرادات قياسية حيث تجاوزت عائدات نصف لمليار دولار أمريكي حول العالم أي ما يقارب نصف مليار دولار.
يعتبر مشاركة الممثل المصري مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصيةGenie.
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